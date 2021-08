Reprise du Top 14 : Maxime Médard veut créer "une autre histoire" avec le Stade Toulousain

Présent ce lundi matin à la causerie de rentrée de la LNR, Maxime Médard a évoqué la reprise du Top 14 ce dimanche à La Rochelle. L'ailier ou arrière du Stade Toulousain va disputer sa 18ème saison sous le maillot rouge et noir.

Comment on se remotive après un doublé ?

"Déjà avec six semaines de vacances. Cela fait du bien. Il faut créer une autre histoire, d'autres choses. Essayer de rajouter quelques petits points sur notre stratégie de jeu, quelques détails à peaufiner pour être encore meilleur."

Vous connaissez ce risque qu'il y a après un titre.

"Tout le monde est investi. Après c'est vrai que l'expérience me dit de ne pas se sentir arrivé parce que ça fait deux ans qu'on gagne presque tout. A nous de nous remettre en question. On a eu une préparation assez courte, à nous de faire ce qu'il faut pour bien démarrer ce championnat."

Vous êtes prêts malgré seulement quatre semaines de préparation ?

"Je ne pense pas qu'on sera à 100% mais en tout cas, on a fait un match amical où a bien joué. La Rochelle va être un bon test. Cela reste un début de championnat où tous les clubs sont un peu dans le flou. La saison se dessine au fur et à mesure."

Ce ne sera donc pas forcément la dernière saison de Maxime Médard ?

"On me posait la question beaucoup l'année dernière. Cette année, on va encore me la poser un paquet de fois. Je n'ai pas pris ma décision. Mon contrat arrive à son terme à la fin de la saison. Je me laisse un peu le temps de la réflexion."

Les nouvelles règles, notamment le 50-22, vous inspirent quoi ?

"Comme toute nouvelle règle, il va y avoir beaucoup d'attention en début de championnat et puis après ça va s'apaiser et entrer dans les normes. C'est bien, ça va ouvrir un peu plus d'espaces. Il faudra être assez stratégique pour soit taper soit jouer."

Qu'avez-vous pensé du départ de Cheslin Kolbe ?

"Ches' faisait partie de la famille, des leaders. Cela a été bien géré. Didier Lacroix nous a appris ce qu'il se passait. On avait un match amical à préparer, donc on s'est vite remis la tête à l'endroit. Après, c'est super pour lui. Il le mérite. Il a tout donné pour le Stade Toulousain et il donnera tout pour le RCT. C'est un garçon charmant, il triche rarement. Il y aura toujours des gens pour critiquer, d'autres pour dire que c'est génial. Cela fait partie du jeu."