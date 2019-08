Reprise en haute altitude pour les rugbymans de l'ASM

Après avoir échoué à conquérir leur troisième bouclier de Brennus, les joueurs de l'ASM ont tenu à se ressourcer...en haute montagne. Un entrainement pour cimenter le groupe et se préparer physiquement avant la première rencontre dans une semaine face à La Rochelle.

Tignes, France

C'est à Tignes que les joueurs ont pris leurs marques, accueillis à l'hôtel Les Suites à Tignes, établissement "cinq étoiles" racheté en 2014 par Jean-Michel Bouvier. Sa famille possède notamment un restaurant, l'Ursus, géré par le fils de Jean-Michel, Clément Bouvier.

Au programme de ces cinq jours, de l'entraînement physique, de la musculation...mais aussi du rafting et des journées pour créer la cohésion. L'objectif est de taille puisqu'il fallait intégrer les jokers Coupe du Monde, arrivés au club pour pallier au départ de plusieurs internationaux pour la Coupe du Monde dont Arthur Iturria, Peceli Yato ou encore Greg Laidlaw pour ne citer qu'eux. "Ils se sont bien intégrés" résume Franck Azéma, l'entraîneur de l'ASM. Le challenge était de taille pour les quatre, surtout pour dont Duane Aholelei, accueilli dans le groupe depuis seulement quelques jours.

"Les gars ont du temps pour eux le soir pour profiter un maximum du groupe, se découvrir plus profondément" - Franck Azéma, entraîneur de l'ASM

La cohésion est donc le premier objectif, "pour construire une nouvelle histoire" en cette pré-saison, explique le coach. Sans négliger le physique : certains détails ont du être adaptés au fur et à mesure en fonction de la condition physique des joueurs.

Les joueurs de l'ASM ont terminé leur stage ce vendredi midi, après un ultime entraînement sur les sommets.

Deux matchs amicaux en août

Dès la semaine prochaine, les Jaunes et Bleus vont devoir repartir au charbon. L'ASM Clermont jouera son premier match amical à Limoges face à La Rochelle vendredi prochain (9 août, 18h30). C'est à cette occasion que les entraîneurs verront si leurs joueurs seront bien préparés. "Il nous reste une bonne semaine de travail" explique Franck Azéma, "et ça sera une bonne façon de voir où l'on se situe, ce qu'on doit peaufiner et améliorer." Le coach se dit particulièrement vigilant à l'état d'esprit de ses joueurs.

Les clermontois affronteront une semaine plus tard le malheureux demi-finaliste de Top 14 Lyon à Issoire, au complexe Jacques-Lavédrine.

Le premier match officiel de la saison de Top 14 sera un remake de la finale de Challenge Cup. L'ASM affrontera (de nouveau) le Stade Rochelais au stade Marcel Michelin le 25 août à 16h50.