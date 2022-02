Montpellier remporte son 8e match d'affilée avec sa victoire contre Pau en Top 14

"C'est un beau match avec quatre essais. C'est magnifique" dit Julien, supporter du MHR, en sortant du GGL stadium ce samedi 5 février. L'équipe de rugby de Montpellier a gagné 29-12 face à Pau pour cette 17e journée de Top 14. Une 8e victoire d'affilée en championnat pour les hommes de Philippe Saint-André. "C'est un très beau parcours comparé à la saison dernière" raconte Tom, un Gardois qui supporte Montpellier. Le MHR est deuxième du classement. "C'est le travail qui paye" pour Tom.

Un retour au stade sans jauge et sans buvette

Le public a pu retourner au stade sans jauge limite. Ce qui réjouit aussi Martine, supportrice de la première heure : "Il était temps ! Mais j'espère qu'il y aura plus de monde pour les matchs à venir. Et ça manque de convivialité sans la buvette. Avec le masque on peut pas sourire et chanter comme on voudrait. Malgré ça on est content et fier de nos joueurs." Elle estime que le stade était rempli à un peu plus de la moitié. La buvette a manqué à d'autres personnes du public. Dont Clémence qui est allée boire une bière avec ses amis à la brasserie d'à côté : "pour la convivialité et se réchauffer parce qu'on avait un peu froid."

Prochain match en Top 14 pour les rugbymen de Montpellier, samedi 19 février. Ils se déplacent et jouent contre Brive-la-Gaillarde en Corrèze.