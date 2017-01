Retour au Top 14 et à Bordeaux pour l'ASM Clermont

Deux semaines après s'y être imposés en Champions Cup, les Clermontois retournent à Bordeaux ce dimanche en clôture de la 17e journée du Top 14. Les Auvergnats iront défendre leur première place sans pression. Les Girondins, eux, doivent l'emporter pour garder une chance de qualification.

Saison 2. Episode 8. Les Bordelais et les Clermontois vont en effet s'affronter ce dimanche pour la huitième fois depuis la saison dernière. "On se connaît très bien" s'en amuse presque Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "mais le contexte sera différent, c'est une autre histoire, pas le même stade, et il y aura ensuite dix jours de trêve, c'est stimulant pour les joueurs". Deux semaines après leur victoire 9 à 6 à Chaban-Delmas en coupe d'Europe, les Auvergnats retournent donc à Bordeaux, mais cette fois la rencontre a été délocalisée au grand stade, où évoluent habituellement les footballeurs girondins.

Numéro 1 de la phase qualificative en coupe d'Europe, les Clermontois veulent aussi le rester en France. Et conserver leur première place au classement. Mais les Bordelais (7e) doivent impérativement l'emporter s'ils veulent conserver une chance de jouer les phases finales en Top 14. Le président du club a d'ailleurs lancé un appel aux supporters afin qu'ils viennent en nombre encourager l'UBB ce dimanche.

"Il est hors de question que Clermont vienne à nouveau gagner chez nous..." Laurent Marty, président de l'UBB

Car après avoir raté leur campagne européenne, les Bordelais sont sous pression. "Je lance un appel aux girondins, nous avons besoin d'être soutenu dans ces moments difficiles" ajoute Laurent Marty, particulièrement remonté, "On doit avoir la rage, Clermont avait un soi disant esprit de revanche après ce qu'on leur avait fait la saison dernière, cette fois ce sentiment nous anime et je crois que cette férocité les joueurs et le staff la partage aussi".

Premier match pour Brett

Privés de leurs internationaux, et notamment de Camille Lopez, les Clermontois vont aligner pour la première fois Stephen Brett. Le néo-zélandais est arrivé il y a dix jours seulement en provenance de Narbonne. "Je suis très excité" a confié en français l'ancien ouvreur de Lyon et Bayonne, "j'ai beaucoup échangé avec Morgan (Parra) pour assimiler les lancements de jeu, j'espère que ça ira".

Le match Bordeaux-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 16h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires éclairés de Gilles Darlet.