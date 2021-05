Retour du public, maintien à aller chercher : les enjeux du match CA Brive-Castres Olympique

Ce samedi, à 17 heures, les hommes de Jeremy Davidson affrontent Castres au Stadium. Le CA Brive a moyen d'assurer son maintien définitivement devant ses supporters et lors du dernier match à domicile de la saison. Voilà qui promet d'être un grand match.

Ca a été très long, mais il est arrivé. Le premier match avec du public au Stadium, c'est ce samedi. Brive reçoit Castres à 17 heures. Une rencontre à triple enjeu que France Bleu Limousin vous détaille.

1 000 spectateurs dans les gradins

Premier enjeu : l'accueil de 1 000 spectateurs au Stadium. Une première depuis le match contre Pau, le 2 octobre 2020. "Ca fait plaisir de finir la saison avec un peu de monde dans les tribunes. Ca sera particulier, on est plus habitué" souligne le talonneur Thomas Acquier, qui reconnaît néanmoins que "ça ne changera pas grand chose" dans le jeu. "J'imagine que les supporters attendaient ce moment depuis longtemps" complète Saïd Hirèche. "On leur a manqué, nous aussi"

Les supporters impatients de retrouver "leur deuxième maison" Copier

Pour rappel, seuls 200 abonnés ont été tirés au sort par le club sur les 4 800. 800 partenaires seront également de la fête.

Le maintien à assurer encore

Mathématiquement, il faut encore un point pour les brivistes pour obtenir le précieux maintien qu'ils cherchent tant depuis novembre dernier. En prenant un bonus défensif, Brive se préserve d'une hypothétique treizième place, en cas de double victoire de Pau contre La Rochelle et Montpellier.

Néanmoins, ce n'est pas un objectif. "On veut plus qu'un point" confie Enzo Hervé. Le jeune ouvreur n'a pas envie de laisser passer une victoire devant du public. "Je pense que ce match là va être le plus dur" avoue néanmoins Enzo Hervé.

_"_Il va faire chaud, il va y avoir de la tension car ils cherchent une qualification. Ils sont très en forme en ce moment. A nous d'être au-dessus de nos moyens pour battre Castres" ce samedi - Enzo Hervé

Les Castrais, équipe qui est en forme cette année 2021 avec seulement 4 défaites en 11 matchs, ont opéré une grande remontée depuis leur défaite à domicile face à Brive. Ce n'est plus le même groupe depuis décembre dernier.

Un dernier au-revoir aux futurs-ex-brivistes

La valse des départs s'est fait sentir récemment : Dan Malafosse, Quentin Delord, David Delarue puis encore ce vendredi Brandon Nansen. Ils fouleront pour certains pour une dernière fois la pelouse du stade Amédée Domenech, même si peu sont titulaires ou remplaçants. L'émotion sera palpable, même si à croire Saïd Hirèche, "il faut qu'on la laisse de côté jusqu'au coup de sifflet final. Ensuite, on se fera les confidences dans le vestiaires, devant notre public."

Après cette victoire, cela pourrait être une grande fête à Amédée Domenech, avant de faire une longue trêve jusqu'en aout prochain, et le début de la saison 2021/2022.

La composition du CA Brive

La composition du Castres Olympique

Avant-match exceptionnel sur France Bleu Limousin

Rendez-vous dès 16h15 sur France Bleu Limousin avec Guillaume Dreschler, Bruno Marty et Mickaël Chailloux au milieu des supporters, abonnés et partenaires, puis suivez ce dernier match à domicile en intégralité dès 17 heures !