Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Les rugbymen de l'ASM et leurs supporters n'oublieront pas ce dimanche 4 juin 2017. Sept ans après un premier titre, les Clermontois sont devenus champions de France pour la deuxième fois en s'imposant contre les toulonnais 22 à 16. Un titre qui récompense également une saison remarquable, après une finale de coupe d'Europe perdue un mois plus tôt à Edimbourg contre les Saracens.

Il y avait eu l'ASM en 2010, il y a aussi l'ASM en 2017..." Morgan Parra, demi de mêlée

Après l'échec européen, les Clermontois ont su se remobiliser. Deuxième de la phase qualificative en Top 14, ils ont pris leur revanche sur le Racing 92 en demi-finale à Marseille, avant de battre les Toulonnais au stade de France.

La fête a ensuite débuté dans les vestiaires du stade de France, où deux ans plus tôt, les clermontois étaient dépités après une nouvelle défaite en finale contre les Parisiens du stade Français. Au même moment, les sismomètres enregistraient un tremblement de terre à Clermont.

C'est fabuleux, le Brennus c'est un rêve de gamin, avec la ferveur de ce public, c'est top, finir la saison avec un trophée c'est positif, je suis venu dans ce club pour ça, et je suis vraiment heureux de jouer dans cette équipe..." Camille Lopez, ouvreur de l'ASM

La folie place de Jaude

Après avoir fêté la victoire à Paris, les joueurs et l'encadrement ont partagé cette joie le lendemain sur la place de Jaude. "C'est magique, je viens de toucher le Brennus, il est juste là" chavire de bonheur ce supporter.

La place de Jaude en feu © Maxppp - Rémi Dugne

Le lendemain de la finale, près de 50 000 personnes attendaient le retour des héros et du bouclier de Brennus sur la place de Jaude. Nick Abendanon et ses partenaires ont alors communié avec les supporters.

Le show Abendanon

L'anglais a même pris le micro, et s'est pris pour une rock star. Faisant chanter de bonheur la place de Jaude.

"C'est bien l'image de la ville" apprécie Christine Dulac-Rougerie, adjointe aux sports de la ville de Clermont, et maman d'Aurélien. L'emblématique joueur de l'ASM a également savouré ce deuxième titre. "C'est des moments qu'on vit rarement, on a ouvert la voie pour les jeunes, pour les plus vieux comme moi, c'est un peu une consécration".

Et maintenant la coupe d'Europe

Après ce deuxième titre de champion de France, l'ASM espère maintenant remporter la coupe d'Europe. Battus à trois reprises en finale, les Clermontois espèrent que cette année 2018 sera la bonne...