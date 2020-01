RÉTRO 2019 - Camille Chat a gagné ses galons en équipe de France lors du Mondial de rugby au Japon

Auxerre, France

Comme tous les jours, nous reparlons d'un événement qui a marqué l'actualité dans l'Yonne cette année. Aujourd'hui, direction la Puisaye et le village de Toucy qui a vibré durant la Coupe du monde de rugby pour l'enfant du pays, Camille Chat. Le talonneur a participé à la Coupe du monde de rugby avec l'équipe de France. Coupe du monde qui s'est déroulée au Japon en septembre et octobre dernier. L'Afrique du Sud a remporté la compétition, la France a été éliminée en quart de finale par le Pays de Galles, mais Camille Chat s'est illustré durant le Mondial.

100% de réussite au lancer en touche

Longtemps assimilé uniquement à un joueur surpuissant mais limité, Camille Chat a prouvé durant la préparation et le Mondial qu'il avait progressé dans son jeu. Chez les Bleus, Camille Chat a pris du poids durant la Coupe du monde et pas seulement les deux kilos de muscles pris lors de la préparation. Le talonneur de 23 ans, originaire de Toucy, a marqué les esprits et gagner une futur place de titulaire. Il a beaucoup appris durant la compétition : _"cette expérience a été très positive j'ai vécu une incroyable aventure humaine et sportive, je sors grandi de cette expérience"_, explique Camille Chat.

Le talonneur du Racing, titulaire à deux reprises à la place du capitaine Guilhem Guirado, a impressionné par sa mobilité sa présence physique et un 100 % de réussite au lancer en touche pourtant l'une de ses faiblesses avant le Mondial. Une fierté pour son beau-père Cyril : "Il nous a fait vivre de très grands moments de sport et il a donné des frissons à toute la famille". Sa maman, Catherine, est certainement la plus fière, elle a encore dû mal à y croire : "Je me souviens encore de l'un des premiers matches qu'on avait été voir au Stade de France, il m'avait dit 'maman un jour moi aussi je jouerai avec les Bleus ici'. Et il l'a fait."

Toucy a vécu à l'heure japonaise

Comme la famille de Camille Chat, la commune de Toucy a vécu à l'heure japonaise durant ce mondial pour soutenir l'enfant du pays. "Il est de Toucy, il est de chez nous donc on est fier de lui. J'ai suivi tous ses matches j'espère que, lors du prochain Mondial, il sera titulaire tous les matches", explique Jérôme, un habitant de Toucy. Camille Chat a même suscité des vocations : "J'aimerais être Camille Chat, comme lui jouer avec l'équipe de France et participer au Mondial. C'est un exemple", dit admiratif Romain, un adolescent de la commune qui pratique le rugby.

Enfin numéro 1 en Bleu ?

Camille Chat compte bien continuer sur sa lancée, sur son bon mondial pour gagner sa place de titulaire au sein du XV de France, surtout que Guilhem Guirado a pris sa retraite internationale, il y a une place à prendre : "je vais essayer de postuler pour cette place et gagner ma place au sein de l'équipe", explique Camille Chat. Le talonneur pense aussi à la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en France, "c'est clairement un objectif que je me fixe".