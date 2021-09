Retrouver Ernest-Wallon, "du plaisir instantané" pour les supporters du Stade Toulousain

C'est donc la première à la maison, ce week-end, pour le Stade Toulousain. Les rouges et noirs jouent contre d'autres rouges et noirs dimanche soir pour la 2e journée du Top 14 : le coup d'envoi de Toulouse/Toulon sera donné à 21h05. Après la victoire à La Rochelle le weekend dernier, c'est le premier match des Toulousains devant son public depuis des mois, à cause de l'épidémie de Covid-19.

Les supporters stadistes sont impatients de retrouver l'ambiance de l'enceinte toulousaine. Ce mercredi 8 septembre, ils étaient une dizaine à assister à l'entraînement des joueurs, de nouveau ouvert au public, sur présentation d'un pass sanitaire. Mais dimanche soir, ils seront des milliers dans les tribunes. Le stade devrait être plein.

Romain, un supporter de Cugnaux, n'attend que ça : "dès que le stade ouvre, je viens ! On ira boire des bières à la bodega (avec modération), puis on ira voir le match, et on continuera la fête jusqu'au bout !". Car le retour aux Sept-Deniers, c'est tout un rituel, à commencer par le casse-croûte d'avant-match, explique Jacquie, supportrice du Stade Toulousain depuis toujours : "Oui, le pique-nique ! Et puis après on fait le tour du stade. C'est convivial, et on va voir des gens qu'on a pas vu depuis un an et demi !"

Excusez-moi du mot, mais on va jouir !

Tous auront la chair de poule, dimanche soir, de voir leur stade revivre, plein comme un oeuf. "A chaque fois que je viens ici, j'ai des frissons" assure Romain : "on va retrouver du plaisir instantané, surtout qu'à Ernest, il y a une ambiance de fous furieux". Charly, supporter depuis 40 ans, va même plus loin : "excusez-moi du mot, mais on va jouir ! C'est ce qu'on ressent."

Rester invaincus cette saison à Ernest-Wallon

Les joueurs sont aussi impatients que les supporters note le trois quart, Lucas Tauzin : "il nous tarde d'arriver dans Ernest-Wallon, et de voir tout le public autour, c'est sûr". Son coéquipier Arthur Bonneval renchérit : "on est tous très excités, on a tous envie de jouer ce match. Car notre public, ça fait un moment qu'on l'a pas vu."

Ca va nous donner encore plus de motivation

Il se souvient des moments trop silencieux dans les stades, lors de la dernière saison : "quand on était dans le tunnel des vestiaires, il n'y avait plus trop de bruit, donc c'était un peu ch... Là on sent que ça va nous donner encore plus de motivation". Et pour faire plaisir aux supporters toulousains, le trois quart rêve d'une saison sans défaite à domicile. Rester invaincu à Ernest-Wallon, "ça serait un beau cadeau pour eux".