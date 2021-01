"Retrouver les sensations" : le troisième ligne François Cros est de retour au Stade Toulousain

Le troisième ligne du Stade Toulousain François Cros va faire son grand retour sur les terrains ce samedi lors du déplacement à Agen. Une excellente nouvelle pour le club après plus de deux mois d'indisponibilité, à un moment où l'infirmerie du club commence aussi à se vider.

C'est un retour qui risque de se faire remarquer. Après plus de deux mois d'absence et une fracture du métatarse, François Cros est de nouveau fin prêt à fouler les pelouses de Top 14, et cela dès ce samedi au stade Armandie pour le déplacement face à Agen.

Le troisième ligne du Stade Toulousain aurait pu postuler pour faire partie du groupe lors de la victoire contre le Stade Français (48-24), mais le staff a préféré le laisser au repos afin de revenir en pleine possession de ses moyens.

"Ça a été plus long que prévu"

François Cros le reconnaît, cette blessure au pied a mis du temps à se réparer, "il a fallu prendre le temps pour que le pied se consolide après la fracture", reconnaît le joueur. Désormais, "les sensations sont bonnes à l'entraînement". Ne reste plus qu'à voir dès ce week-end lors du déplacement à Agen.

De nouveau sélectionné avec les Bleus

Le troisième ligne, désormais indispensable en club comme en sélection, n'était d'ailleurs même pas encore remis de sa blessure qu'il était déjà dans la liste des 37 joueurs convoqués avec le XV de France pour le match d'ouverture du tournoi des Six Nations le 6 février face à l'Italie.

J'étais un peu étonné, content et fier d'avoir cette opportunité-là après une période aussi longue. C'est plutôt flatteur, mais cela m'oblige aussi à retrouver rapidement mon niveau. Le match de ce week-end (face à Agen) tombe à point nommé" - François Cros, troisième ligne du Stade Toulousain.

"Ne pas y aller la fleur au fusil"

Tout comme ses partenaires, François Cros ne sous-estime pas pour autant les Agenais, bien au contraire. Malgré leur série de 14 défaites en autant de matchs cette saison, "il ne faudra pas y aller la fleur au fusil" pour François Cros, qui compte bien sur ce match pour repartir pied au plancher.

Le troisième ligne pourrait aussi faire partie du groupe toulousain pour le choc face à La Rochelle dimanche 31 janvier, une semaine avant le début du tournoi des Six Nations. À voir désormais si le staff tricolore accepte de le laisser à disposition pour son club.

De nombreux retours

Bonne nouvelle pour le club, l'infirmerie se vide progressivement. Jérome Kaino, Peato Mauvaka ou encore Cheslin Kolbe pourraient bien retourner au plus vite sur les pelouses après de longues indisponibilités.