"On revient avec une super dynamique" : les internationaux du Stade Toulousain prêts à enchaîner

Les Toulousains victorieux du Tournoi des Six Nations avec le XV de France sont bien rentrés à la maison. Avec l'envie de surfer sur ce titre pour lancer une dynamique positive jusqu'à la fin de saison au Stade Toulousain. Interview avec Julien Marchand et Thibaud Flament.

Retour à la maison pour les dix Chelemards du Stade Toulousain. Après avoir retrouvé des couleurs face à Montpellier, les Toulousains ont récupéré leurs internationaux. Les dix toulousains vainqueurs du tournoi des Six Nations avec le XV de France ont fait leur retour à Ernest-Wallon pour un entraînement ouvert au public ce mercredi après-midi.

Un entrainement collectif, avec le retour des Chelemards, pour le plus grand plaisir de Yoann, supporter du Stade Toulousain présent dans les gradins : "ils sont sur une super dynamique, ils ont gagné le Grand Chelem, ils sont dans la dynamique de leur vie. C'est super de les retrouver à ce moment-là, ça fait du bien. On va en avoir besoin pour la fin de la saison. C'est forcément des mecs qui nous manquent dans la vie de tous les jours et dans le jeu. Avec les beaux jours qui arrivent, on espère une belle fin de saison, comme l'an dernier !". Le rêve est assumé pour ce fan : rééditer l'exploit de la saison dernière Top 14-Coupe d'Europe.

Pas encore question de parler de titre répond Julien Marchand

Après l'entraînement, Julien Marchand a livré quelques mots à France Bleu Occitanie. Le cadre du Stade Toulousain se réjouit de son retour à Toulouse, au terme d'une "belle aventure" avec les Bleus. Il temporise néanmoins sur cette dynamique et pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Julien Marchand pense qu'il n'est pas bon que l'équipe "parle de titre ni même de doublé" pour l'instant. Le talonneur répond : "On va pouvoir bien travailler, tous ensemble, il y a tout le monde qui revient. Ca va faire du bien à toute l'équipe. Nous qui revenons de l'équipe de France, et le reste de l'équipe, car on est tous très proches".

On revient avec une fougue et une super dynamique grâce au XV de France - Thibaud Flament, 2ème ligne du Stade Toulousain

Flament veut surfer sur la bonne dynamique du XV de France

Les résultats du Stade Toulousain, évidemment les internationaux les suivaient. Même pendant la série noire de six défaites de suite. Dans la bulle avec le XV de France, Thibaud Flament, 2ème ligne des Rouge et Noir, avoue qu'il suivait de très près la situation du club. "On restait en contact avec les copains, on regardait les matchs. On a tous passé un très bon moment avec l'équipe de France mais on est content de revenir en club et de tout donner pour le Stade Toulousain. On revient avec une fougue et une super dynamique grâce au XV de France, mais le club aussi fait un très bon résultat le week-end dernier face à Montpellier. On se nourrit de tout ça pour bien terminer la saison".

Je suis arrivé au bon endroit, au bon moment - Thibaud Flament

Le Belge vit un rêve éveillé

Thibaud Flament a déjà une riche carrière à seulement 24 ans. La saison dernière, bien que remplaçant (mais entré en jeu) les deux fois, il remporte les finales du Top 14 et de la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. En novembre dernier, il enregistre sa première sélection avec les Bleus lors de la tournée d'automne et marque même son premier essai face à l'Argentine. Puis, il y a quelques jours, ce Grand Chelem historique avec le XV de France. Tout est allé très vite avoue celui que l'on surnomme Le Belge, "je savais que je rejoignais un groupe très fort et en confiance, bien emmené par un staff qui bosse bien. Tous les éléments étaient réunis pour que cela se passe bien. Je suis très content. ça se passe bien et ça se passe vite. Je profite un maximum. J'ai travaillé à fond pour en arriver là. Le club travaille dur pour gagner les titres, je suis arrivé au bon endroit, au bon moment. J'en suis très heureux".

Le Stade Toulousain va pouvoir profiter de ses internationaux galvanisés dès dimanche face à Lyon, pour la 21ème journée de Top 14.