Richard Hill n'est plus l'entraîneur du Rouen Normandie Rugby

L'entraîneur Richard Hill aura placé Rouen sur la carte du rugby français. Il décide de partir en ayant maintenu le club normand en deuxième division. Le RNR l'annonce ce vendredi 22 mai dans un communiqué.

En arrivant en Normandie, en 2013, le RNR, qui était encore le Stade rouennais, évoluait en cinquième division. Sous les ordres de l'ancien international anglais, Rouen grimpe, en Fédérale 1, puis en National, jusqu'à la Pro D2 en 2019. Après une première année très compliquée, où le club est sauvé de la relégation par l'arrêt de la saison à cause du coronavirus, le RNR réussit à se maintenir sportivement cette saison.

Richard Hill décide donc d'arrêter sur cette réussite. Le club évoque le besoin de son coach de "se rapprocher [de sa famille] et de passer beaucoup plus de temps avec sa femme, ses enfants et petits-enfants".

Le club annonce d'ores et déjà se mettre en quête d'un successeur au coach anglais. Pour essayer de rester encore dans cette deuxième division.