Richie Gray quitte le Stade Toulousain et retourne en Écosse

Toulouse, France

C'est le club de Glasgow qui l'annonce : Richie Gray est de retour au bercail. L'international écossais va quitter le Stade Toulousain cet été pour rejoindre les Warriors. Le deuxième ligne s'est engagé pour deux ans, jusqu'en 2022. Richie Gray a 30 ans (66 sélections) et il retourne là où il a été formé, dans le premier club professionnel avec lequel il avait évolué entre 2008 et 2012, avant de rejoindre Sale.

Quatre ans au Stade Toulousain

Richie Gray jouait en rouge et noir depuis 2016 et son contrat arrivait à son terme, puisqu'il avait signé pour rester jusqu'en juin 2020. Il aura gagné avec le Stade Toulousain un titre de champion de France l'an dernier. Le rugbyman a aussi joué à Castres entre 2013 et 2016. Il avait été titulaire durant la Coupe du monde 2015 avec l'Écosse.

Sa carrière a été contrariée par de nombreuses blessures et il n'a pas été convoqué par Gregor Townsend, le sélectionneur du XV du Chardon, en vue du Tournoi des six nations, qui se tient du 1er février au 14 mars. Richie Gray revient donc dans son pays, mais il ne jouera pas avec son frère Jonny, qui était à Glasgow, car celui-ci, également deuxième ligne, part pour Exeter.