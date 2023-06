Rien de grave pour Richie Arnold, sorti lors de la demi-finale Toulouse-Racing 92

Sorti à la 58e minute de jeu face au Racing 92, Richie Arnold a quitté ses partenaires avec une poche de glace sur le genou. Une simple béquille pour le deuxième ligne australien, qui était sur pied dans les couloirs d'Anoeta après le match.

Toulouse va pouvoir préparer sereinement sa finale de Top 14, en ayant 24 heures de plus de repos que son adversaire. Et sans voir l'infirmerie se garnir. Le staff du Stade Toulousain, vu le scénario du match, a eu le privilège de faire du coaching très tôt. En faisant tourner très tôt avec les sorties d'Antoine Dupont et Romain Ntamack notamment.