Robins Tchale Watchou réélu à la tête de Provale

Occitanie, France

Pour la première fois depuis 1998, date de la création de Provale, deux listes étaient opposées pour la présidence du syndicat. A Rungis, l'ancien deuxième ligne a devancé son opposant Laurent Baluc-Rittener.

35 voix pour Tchale Watchou, 30 pour Baluc-Rittner

Lors de l'assemblée générale, la modification du mode de scrutin a été rejetée. Le vote s'est donc fait dans l'ancienne version. Dans l'assistance : 35 voix pour Tchale Watchou, 30 pour Baluc-Rittener et 6 abstentions. Le camp de Baluc-Rittener réclamait lui un vote dématérialisé pour permettre à beaucoup plus de monde de voter. Provale comptant plus de 450 adhérents.

Laurent Baluc-Rittener, ancien joueur de Narbonne et Colomiers, avait saisi la justice pour qu'un mandataire provisoire soit nommé afin d'organiser l'élection et que celle-ci soit repoussée. Demande dont le tribunal de grande instance de Toulouse l'a débouté le 31 décembre dernier.