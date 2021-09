Romain Manci, vice-président des Afeciouna : "On souhaite que le Stadium soit plein et qu'il s'enflamme"

ENFIN ! C'est sûrement ce que se disent les nombreux supporters du CA Brive, qui vont retrouver ce samedi (16h05) les travées du Stadium pour voir les Noirs et Blancs affronter l'USA Perpignan, pour sa remontée en Top 14. Pas de jauge prévue par le club, mais l'obligation d'un pass sanitaire pour rentrer dans le Stade.

A quelques jours de ce match important pour lancer la saison des brivistes, entretien avec Romain Manci, l'un des membres du bureau des Afeciouna, Club des Actionnaires Brivistes.

Ce retour dans les stades arrive dans pas longtemps avec ce premier match à domicile. Ca fait rêver tout supporter ?

Bien entendu, car ça fait bien longtemps qu'on a pas vu un stade rempli de supporters. Il va résonner des chants à la gloire des couleurs noires et blanches et ça va faire plaisir. J'imagine que les supporters qui ont réservé leurs abonnements ou qui vont acheter des places ont hâte de retrouver l'odeur du Stadium. La saison démarre avec un espoir sportif de pouvoir se maintenir en Top 14, voir même viser plus haut. Commencer cette saison à domicile, devant le public de Brive, avec bien évidemment une victoire (on espère), serait la plus belle des manières pour démarrer cette saison.

Est-ce que la saison dernière, marquée par la Covid, a changé quelque chose pour les supporters ?

Ca a changé quelque chose, oui, car ne pas pouvoir aller au stade tous les quinze jours a changé les habitudes de tout le monde. On le sait, la ville de Brive vit en fonction des rencontres à domicile du CAB. Il va falloir reprendre cette petite routine qui fait plaisir à tout le monde. On espère que dès ce samedi, la ville reprendra les couleurs noires et blanches.

On entend parler de 10 000 supporters. On veut que le stade soit plein !

On sera soumis au pass sanitaire. Pensez-vous que les supporters aient pris leurs dispositions ?

Oui, je pense qu'on est dans cette dynamique, que les gens ont pris leur dispositions pour pouvoir profiter des activités culturelles et sportives. On entend parler de 10 000 supporters ce samedi face à Perpignan. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le stade soit plein, que les supporters prennent plaisir à revenir et que tout ce stade s'enflamme au vu des résultats du club.

Des animations sont-elles prévues par les clubs de supporters ?

Oui, bien sûr, au niveau de l'association Les Afeciouna, l'ensemble de nos adhérents se mobilisent depuis déjà une semaine pour préparer une animation particulière pour l'entrée des joueurs. Nous invitons chaque supporter à venir assez tôt pour bénéficier de cette ambiance, et pour que les joueurs ressentent la force du 16e homme.

Le mur des supporters a été concrétisé il y a quelques jours, avec la mise en place de 1 500 ardoises sous la tribune Roger Fite. Il y a déjà des gens, pendant les vacances, qui sont venus pour se chercher et pour se prendre en photo, pour visualiser. On s'imagine déjà, une heure avant le coup d'envoi, les joueurs passer devant ce mur et c'est avec grande fierté qu'on se dit que ça leur donnera de la force et du courage pour aller chercher la victoire.

Vous serez au stade ce samedi ?

Bien sûr, j'y serais très tôt pour installer cette fameuse animation. On va passer une belle journée avant le match et on espère fêter la victoire dans les rues de Brive.