Romain Navarrete de retour aux Dragons Catalans

Les Dragons viennent d’officialiser la signature de Romain Navarrete pour les saisons 2023 et 2024. Le pilier international de 28 ans est de retour au club. Il avait commencé sa carrière en Super League aux Dragons en 2016 et 2017. "C’est un joueur solide et puissant, qui, à l’âge de 28 ans, a su devenir régulier dans ses performances. Il va ajouter de la qualité à notre groupe", explique le coach des Dracs Steve McNamara.

ⓘ Publicité

Le natif de Narbonne a porté les couleurs de Wigan, Wakefield, Londres et Toulouse, depuis son départ de Perpignan : « Je suis très content de revenir dans mon club de cœur, là où tout a commencé. Je remercie Steve McNamara et Bernard Guasch de me faire confiance. J’ai emmagasiné beaucoup d’expérience durant ces saisons en Angleterre et j’ai hâte de les mettre au profit du club qui m’a donné ma chance. J’ai hâte de retrouver les supporters et de tout faire pour ramener d’autres trophées au club. »

La fiche de Romain Navarrete

Né le 30 Juin 1994. 1m83 pour 98 kg

Poste : Pilier ; 9 sélections en équipe de France

Clubs précédents : Dragons Catalans, Wigan Warriors, Wakefield Trinity, London Broncos, Toulouse Olympique XIII

Débuts professionnels : Dragons vs Huddersfield, 14 Mai 2016

Ses stats en club : Dragons (2016-2017) : 15 matchs | Wigan (2017-19) : 59 matchs | Wakefield (2020) : 11 matchs | London Broncos (2021) : 11 matchs, 2 essais| Toulouse (2021-22) : 27 matchs, 4 essais