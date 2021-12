Romain Ntamack "a beaucoup d'ambition" avant les débuts en Champions Cup du Stade Toulousain

Comme un symbole, le Stade Toulousain entame la défense de son cinquième titre européen sur la pelouse synthétique de l'Arms Park. Un stade où Toulouse a décroché sa première étoile en 1996. Le club n'a jamais réussi à conserver son titre européen, alors l'ouvreur Romain Ntamack se montre ambitieux.

Ntamack : "Assumer notre statut"

L'ouvreur international "aborde avec beaucoup d'ambition" cette nouvelle Coupe d'Europe. "On va essayer d'écrire un peu plus l'histoire. On a une étoile de plus mais on va jouer tous ces matches pour gagner. Les équipes vont nous attendre, tous les compteurs sont remis à zéro. Il faut assumer notre statut"

Piqués par la défaite à Bordeaux

Les Toulousains, qui restent sur une défaite logique à Bordeaux, veulent réagir : "C'est toujours bien d'essayer de rebondir après une défaite. A Bordeaux on n'a pas été à la hauteur", ajoute Ntamack.

Et pas question de prendre à la légère cette équipe de Cardiff, plombée par le Covid ces derniers jours : "Les joueurs de Cardiff seront morts de faim. On analyse comment is jouent mais on s'est recentrés sur nous surtout après la défaite à Bordeaux."

Le Stade Toulousain s'envolera jeudi en début d'après-midi pour le Pays de Galles. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné samedi à 14 heures (HF).