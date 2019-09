Romain Ntamack : chef d'orchestre des Bleus face à l'Argentine

A 20 ans, Romain Ntamack est le plus jeune joueur français de l'histoire à disputer une Coupe du monde

Toulouse, France

Ce sera sa 9ème sélection avec le XV de France. Et voilà que Romain Ntamack débutera le premier match des Bleus au Mondial avec le numéro 10 dans le dos. Un match-couperet face à l'Argentine, ce samedi 21 septembre. C'est l'annonce du sélectionneur Jacques Brunel depuis Tokyo, ce jeudi matin. Le Toulousain est préféré au Clermontois Camille Lopez.

Plus jeune Français à disputer un Mondial

Du haut de ses 20 ans, Romain Ntamack est le plus jeune rugbyman français de l'histoire à disputer une Coupe du monde. Alors que Camille Lopez était considéré comme le titulaire au poste d'ouvreur, les cartes ont été rebattues depuis le dernier Tournoi des Six Nations, qui a vu le staff français lancer la charnière Dupont-Ntamack lors des 3 dernières rencontres (face à l’Ecosse, l’Irlande et l’Italie).

"Il a montré beaucoup d'allant tout au long de la préparation, explique Jacques Brunel. C'est un choix que l'on a fait par rapport à une rencontre qui s'annonce difficile, compliquée."

Titulaire lors du dernier match de préparation des Bleus face à l'Italie, le 30 août, le trois-quart Rouge et Noir a rendu une bonne copie. Il a surtout mieux réussi ses tirs au but, ce qui pêche vraiment chez son homologue clermontois. Or pendant le Mondial, chaque point compte.

La jeunesse préférée à l'expérience : voilà l'analyse répandue du choix de Jacques Brunel, ce jeudi matin. Il faut tout de même dire que Romain Ntamack compte déjà un titre de Champion du monde U20 (2018) et qu'il est Champion de France avec le Stade Toulousain.

France-Argentine (Poule C) ce samedi 21 septembre à 9h15 (heure française) au Tokyo Stadium.