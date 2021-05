Romain Ntamack et son père Émile posent pour la photo après le sacre européen du Stade Toulousain

Des années après, Romain Ntamack et son père inversent les rôles et posent ensemble avec le trophée de la Champions Cup, comme ils l'avaient déjà fait en 2003. Un clin d’œil sympa, puisque père et fils ont désormais gagné la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain en tant que joueurs.