Romain Ntamack : "On est qu'à 50% de ce qu'on peut faire"

La victoire a été plutôt longue à se dessiner Romain...

"On savait qu'on allait démarrer face au vent. Il fallait tenir le ballon. On arrive à avoir quelques occasions mais on n'arrive pas à les mettre au fond. On n'était pas affolés en première période."

ⓘ Publicité

Vous gagnez malgré tout largement...

"On a un peu de regrets, on avait largement le potentiel pour repartir avec le bonus. On a des joueurs qui ont toujours envie de mieux. On est qu'à 50% de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Au vu du match et sans manquer de respect à Sale, on n'a pas forcé notre rugby."

Il faut maintenant bien finir pour s'assurer l'avantage du terrain en huitième...

"C'était l'objectif, pour recevoir en phase finale. Il reste un gros morceau avec le Munster qui va peut-être jouer sa qualification. Ce sera la finale de cette poule. Le travail est loin d'être terminé."

C'était ton 100e match avec Toulouse. Qu'est-ce que ça représente ?

"Beaucoup de fierté. Très heureux de pouvoir porter ce maillot. Je suis très heureux d'avoir franchi cette barre. Les copains m'ont fait le cadeau de gagner. C'est vrai que ça arrive vite, ça veut dire que j'ai pu enchaîner les matches.

il y a encore beaucoup de choses à faire dans les années futures."