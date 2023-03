Rory Kockott quittera le Castres Olympique à la fin de la saison

C'est la fin d'une longue histoire : Rory Kockott, l'entraîneur de la défense du Castres Olympique, quittera le club à l'issue de la saison. L'ancien demi de mêlée emblématique du club tarnais l'a annoncé ce mardi soir. Un club avec lequel il a remporté à deux reprises le Top 14.

"Une nouvelle route"

Rory Kockott avait été sacré champion de France en 2013 et en 2018 avec le CO où il était arrivé en juillet 2011. "Un nouveau chapitre s'est ouvert pour moi. 12 ans plus tard, de nombreux rêves se sont réalisés. Le moment est venu de prendre une nouvelle route. Une nouvelle direction. "Quitter Castres à la fin de la saison ne sera pas la chose la plus facile que j'ai faite, mais ce que ça a été, c'est tout simplement spectaculaire !", a-t-il écrit sur Instagram.

L'ancien joueur d'origine sud-africaine, sélectionné à 11 reprises en équipe de France, avait raccroché les crampons l'an dernier après la finale de Top 14 perdue par les Castrais contre Montpellier. Une finale qu'il n'avait pas disputée. Dans la foulée, Rory Kockott avait intégré le staff en tant qu'entraîneur de la défense.

Le CO, actuellement 11e du Top 14, accueille le Stade Toulousain ce samedi pour la 21e journée du Top 14. Un derby à vivre dès 14h30 sur France Bleu Occitanie.

Avec AFP.