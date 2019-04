Rouen Normandie Rugby en route pour la Pro D2?

Rouen, France

Rouen est l'un des deux favoris, avec Valence, pour l'accession en Pro D2 alors que se jouent les quarts de finale aller ce week-end. Les Normands se déplacent à Dax samedi avant de recevoir les Dacquois vendredi 4 mai à 20h45. Après une saison de rêve en Fédérale 1, les Rouennais vont tenter d'accrocher leur rêve de montée dans l'antichambre de l'élite du rugby français.

Une seule défaite en phase régulière

Les Lions du Rouen Normandie Rugby ont terminé la saison régulière sur la plus haute marche du classement avec 102 points et 21 victoires pour une seule petite défaite. Un match perdu lors de la dernière journée de la phase régulière, défaite d'un point à Trélissac (29-28). Cette saison aboutie donne de l'espoir aux supporters normands qui ne voient pas leur équipe louper la montée en Pro D2. L’entraîneur lui reste prudent.

"Les phases finales c'est complètement autre chose, durant la phase régulière on a gagné contre certaines équipes en marquant cinquante, soixante essais mais là c'est différent, explique Richard Hill. Dans les phases finales chaque match est très serré et le jeu est différent, les joueurs doivent comprendre qu'il est nécessaire d'ajuster un peu notre stratégie, c'est difficile car on est une équipe joueuse, qui aime marquer beaucoup d'essais. Mais il faut être calme, lucide et utiliser les joueurs qui ont l'expérience de ces matchs fatidiques, des joueurs expérimentés."

Rouen a gagné deux fois face à Dax cette saison

Les Normands s’étaient imposés sur le terrain dacquois lors de la cinquième journée de la saison (8–23). Ils avaient aussi largement gagné pour le match retour lors de la seizième journée (33–9). Ces victoires ne veulent rien dire pour l’entraîneur de Rouen: "ça ne compte pour rien, on est à 0-0 maintenant. Tout est à faire. Nous sommes deux équipes qui se connaissent très bien mais le plus dure pour nous c'est de gérer la pression car nous sommes l'équipe favorite. Je pense que nous avons une meilleure équipe que Dax mais parfois ça ne suffit, à nous de tout faire pour monter, conclu Richard Hill."