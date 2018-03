Dax, France

Béziers est 6è pour l’heure, dernier qualifiable pour les barrages. Avec une marge de neuf points d’avance sur le 7è Bayonne, qui ne devrait pas pouvoir revenir dans le sextet des phases finales. L’ASB n’a que trois points de retard sur Biarritz, 5è, et 4 sur Grenoble, le 4è, qui vient de battre le Stade Montois dans Boniface. Les biterrois peuvent encore espérer disputer leur barrage à domicile. C’est l’enjeu du match de ce soir pour les héraultais qui ont grosse mécanique. Un effectif coaché par un duo efficient, David et Aucagne, et qui compte des joueurs expérimentés et de grand talent comme l’arrière Jérome Porical, l’ailier Sami Gmir, le centre néozélandais d’ 1m94 pour 102 kilos Jordan Pulutea, l’ouvreur black Lachlan Munro, le demi de mêlée australien Josh Valentine ou encore le pilier droit Karim Kouider…du maousse costaud…tout cela ! Les dacquois peuvent-ils encore rêver ?...avec 10 points de retard sur Aurillac, sauvé virtuel, les rouges ont à « matier » pour forcer le destin qui semble néfaste. D’autant que Dax sortira ensuite à Montauban, dauphin du leader perpignanais. Dans le sport tout est certes possible mais les oracles sont évidemment plus favorables pour une équipe comme Béziers qui ambitionne le haut de tableau que pour un groupe qui semble condamné.

