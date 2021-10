Rugby F3 : le nouvel entraîneur du RACC sera nommé cette semaine

Les dirigeants du Racc vont devoir se retrousser les manches pour trouver le successeur de David Jacquet qui est retourné jouer à St Florent-sur-Cher. Des divergences de vue entre les deux parties, sont à l'origine de ce départ en plein championnat de Fédéral 3. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau technicien aura du pain sur la planche en raison d'un début de championnat difficile, comme en témoigne la lourde défaite ce dimanche à domicile face au troisième de la poule à savoir Montluçon, 7-34 !

Nicolas Gaillard, président du RACC : "Ce ne sera pas un entraîneur du département de l'Indre

Les pistes internes au club ont d'abord été activées mais toutes les réponses, pour des raisons professionnelles ou de disponibilité, ont été négatives : "Nous cherchons déjà un manager. Quelqu'un qui tiendrait la baraque avec un vécu et une grosse expérience." précise le président Castelroussin.

"Nous nous sommes donnés deux à trois saisons pour remonter un truc énorme." Nicolas Gaillard président du Racc

Le nouveau président du Racc nommé en septembre dernier ne s'attendait pas à un début de saison aussi agité mais il souhaite malgré tout positiver et se servir de ce départ pour rebondir : "Nous nous sommes donné deux à trois saisons pour remonter un truc énorme. Alors, je ne souhaite pas parler uniquement d'une accession de l'équipe fanion en Fédéral 2 d'ici deux à trois saisons. Un club, c'est d'abord une école de rugby. Je peux vous assurer qu'il y a un gros travail de fait à ce niveau. Ce sont aussi des cadets et juniors et l'équipe première doit être la locomotive du club."

Mais si il n'y a pas de descente cette saison, il n'empêche que le club phare de de Châteauroux à comme objectif de remonter au classement mais pour cela, il faut bien entendu gagner des matchs et pour le moment, le Racc s'est imposé une seule fois en quatre journées !