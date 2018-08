Lyon, France

Un match tendu jusqu'au bout. Et pas de vainqueur. Le Stade Toulousain partage les points mais s'en contentera pour cette première sortie de la saison.

La chevauchée de Cheslin Kolbe

Menés 10-6 à la pause, encaissant notamment un essai d'Oosthuizen, le deuxième ligne sud-africain du Lou, les Toulousains sont revenus avec de bonnes intentions après la pause. Cheslin Kolbe a perforé la défense lyonnaise pour offrir un essai à Yoann Huget (13-10, 50').

Repassés devant au score, les Stadistes n'ont pas pu enfoncer le clou, laissant les Lyonnais, par la botte de l'ancien Toulousain Jean-Marc Doussain, reprendre les commandes. Un drop de Thomas Ramos a finalement permis le partage de points.

"Il y a eu deux parties essentielles : l'entame de match on est trop indiscipliné et la gestion de fin match n'est pas bonne. On a des mauvaises décisions pour aller chercher la victoire. Mais un match nul à Lyon, on prend", explique Régis Sonnes après la rencontre.

La première de Jerome Kaino

Jerome Kaino, double champion du monde All Black a découvert le Top 14 ce samedi à Lyon : "Je suis très heureux pour ce premier match et de porter ce maillot. C'était génial. Ce point du nul est bien pour nous. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, je dois être le plus vieux, un peu le papa", sourit le troisième ligne.

Jerome Kaino heureux pour sa première en #Top14 : « C’était super, j’ai joué 70 minutes en me sentant plutôt bien. Je suis un peu le Daddy au milieu de tous ces jeunes. » ☺️ #FBSport#LOUSTpic.twitter.com/Yl3YWrYKp3 — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) August 25, 2018

La terrible blessure de Delon Armitage

On joue la 64e minute au Matmut stadium. L'arrière anglais du LOU, pense filer à l'essai mais et repris à quelques mètres de la ligne. Sur le plaquage, il se blesse au genou. Sorti sur civière. "Les nouvelles ne sont pas bonnes", dit le manager Pierre Mignoni après match.