Le match entre le Stade Toulousain et le RC Toulon va se jouer devant 1.000 spectateurs

C'est le match de clôture de la troisième journée de top 14 de rugby, ce dimanche soir à 21h au stade Ernest Wallon entre le Stade Toulousain et le Rugby Club Toulonnais et on sait maintenant que seuls certains partenariats seront honorés, conformément à la jauge maximale de 1.000 spectateurs.