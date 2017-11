Rugby : Première manche du derby entre le VRDR et Aubenas

Le stade Guillermoz de Romans va faire le plein ce dimanche à l'occasion de la première manche du derby de Fédérale 1 entre le VRDR et Aubenas à partir de 15 heures. Plus de 4000 spectateurs sont attendus pour suivre cette rencontre entre le 3ème et la lanterne rouge du classement.

C'est l'heure du derby dans la poule élite de Fédérale 1 avec cette première manche qui se déroule ce dimanche au stade Guillermoz de Romans. Une rencontre qui semble à priori déséquilibrée au regard du classement.

"On ne peut pas rivaliser avec le VRDR et une agglomération de 200 000 habitants contre 50 000 pour nous" estime Marc Raynaud, le manager du RCAV.

Dernier au classement avec seulement deux victoires en huit matches, le RCAV la joue modeste avant de défier le club de Valence-Romans. Pourtant, les dernières confrontations entre les deux clubs ont souvent tourné à l'avantage des Ardéchois.

13 ème derby entre les deux clubs depuis 2010

Et pour l'instant Aubenas a l'avantage sur son adversaire du jour. "On sait qu'Aubenas jouera son meilleur rugby et je m'attends à un match compliqué" explique pour sa part Yohann Authier le manager du VRDR. Il espère bien malgré tout confirmer la victoire ramenée de Tarbes la semaine dernière.