Rugby Top 14 : l'ASM ne veut pas se saborder contre La Rochelle au Michelin

"On connaît les différents scenarios qui peuvent se produire". Franck Azéma sait en effet qu'il dispute ce samedi soir son dernier match sur le banc de l'ASM au Michelin. Mais ce que le futur ex directeur sportif ne sait pas, c'est si l'aventure va se poursuivre quelques jours. Pour cela, il faut battre La Rochelle, pour ne pas avoir besoin de compter sur d'autres résultats. Notamment entre Bayonne et le Stade Français ou entre Castres et Toulon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour ce match décisif, l'ASM retrouve son capitaine même si Camille Lopez confie ne pas être à 100%. "Ce n'est pas moi qui va qualifier l'équipe, que les choses claires" pose en préambule l'ouvreur touché à l'épaule gauche en quart de finale de Champions Cup contre Toulouse.

Un barrage à Bordeaux ?

"Il faut s'accrocher car c'est potentiellement le dernier match de la saison, on sait que ce sera difficile car on va jouer le vice-champion d'Europe qui marche sur l'eau cette saison". Mais en cas de victoire, l'ASM aura validé son billet pour les phases et pourrait alors éventuellement disputer son barrage à Bordeaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une rencontre en forme de passation de pouvoir entre Franck Azéma, et son ancien adjoint et futur successeur Jono Gibbes. "C'est un contexte particulier" concède le néo-zélandais, "ces 80 minutes sont pour nous une opportunité d'aller directement demi-finale, mais Clermont au Michelin ce n'est jamais faible, ils veulent se qualifier et on s'attend à une véritable guerre". Les Clermontois peuvent aussi glisser hors des 6 premières places, ce qui n'est pourtant arrivé qu'à deux reprises cette saison. Les Rochelais, eux, n'ont jamais gagné au Michelin. Mais n'ont besoin que d'un point pour s'éviter un barrage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le match ASM-La Rochelle est à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 20h45.