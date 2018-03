Il y aura beaucoup de monde ce dimanche au stade de rugby de Chinon pour le derby entre l'US Tours et Chinon. On attend entre 2.500 et 3.000 spectateurs. Un match qui se déroulera en présence de Bernard Laporte, le président de la Fédération.

On attend beaucoup de monde ce dimanche après-midi au stade de rugby de Chinon. Le derby entre Chinon et Tours attire traditionnellement entre 2.500 et 3.000 spectateurs. Dans les gradins, il y aura un invité d'exception : Bernard Laporte en personne, le président de la Fédération Française de Rugby, ex-ministre des sports. Il vient pour "montrer son attachement au rugby amateur". Il est à Chinon depuis samedi soir. Il donnera le coup d'envoi ce dimanche après-midi.

Si on défend pas le rugby amateur, on aura jamais une équipe de France forte . Il faut former les éducateurs sportifs des clubs amateurs - Bernard Laporte

Le président du club de Chinon, Stéphane Tissier va encore lui dire aujourd'hui tout le bien qu'il pense des premières réformes qu'il a mis en place depuis son élection à la tête de la Fédération, pour la défense du rugby amateur, l'arrivée de ballons pour les écoles de rugby, l'encadrement de techniciens pour la formation des jeunes.

Ce dimanche, Bernard Laporte va continuer à échanger avec les bénévoles du club, avant de donner le coup d'envoi du match à 15h. Le club conseille d'arriver plus tôt au stade que d'habitude, vue l'affluence attendue.