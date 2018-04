Pau, France

Oublier la défaite à l'Union Bordeaux Bègles (19-18) le week-end dernier, voilà le message des joueurs de la Section Paloise. Une victoire contre Agen, samedi au stade du Hameau, leur est indispensable pour espérer rester dans les six premiers du classement.

Agen, 11ème, n'est toujours pas assuré d'être en Top 14 la saison prochaine, même si la victoire de la semaine dernière contre Oyonnax (36-21), un concurrent direct, l'en rapproche. En tout cas, les Agenais affichent leur "appétit" de victoire avant d'affronter Pau chez lui.

Une motivation décuplée que comprend le capitaine palois, Julien Pierre. "C'est normal qu'ils soient surmotivés, explique le deuxième ligne. Ils jouent la survie de leur club, c'est logique. Vu l'énergie qu'ils dégagent en ce moment, c'est à nous de répondre présents."

"Ça va être un match dur, compliqué, on le sait", selon le capitaine palois, Julien Pierre.

Se servir de la coupe d'Europe qui arrive

Une semaine après ce match crucial pour atteindre les phases finales de Top 14, les Palois ont rendez-vous avec les demi-finales de Challenge Cup, sur la pelouse de Cardiff, samedi 21 avril à 14h (heure française). Le match sera à suivre sur France Bleu Béarn.

Les joueurs essaient d'éviter d'y penser, mais forcément, l'échéance européenne est dans tous les esprits. Pour le pilier droit de la Section Paloise, Malik Hamadache, "pour être sereins face à Cardiff, il faut passer par une très belle performance chez nous contre Agen".

Les joueurs insistent aussi sur l'importance de l'ambiance et d'un public présent samedi soir. Déjà 14.000 places vendues. Il reste donc des places. Sachez d'ailleurs que ça démarre dès 3 euros pour les enfants, les jeunes et les étudiants, et dès 5 à 10 euros pour les adultes.

