Rugby : le chantier du XV de France avance

Moins de deux mois avant le coup d'envoi du Tournoi des six nations, l'équipe d'encadrement du XV de France a fait le point ce mercredi à Hossegor. Fabien Galthié, sélectionneur, et Raphaël Ibañez, manager général, ont réaffirmé leur volonté de faire de la France une nation majeure du rugby mondial.

Hossegor, France

Nouveau départ pour le XV de France, à moins de deux mois de la première rencontre du Tournoi des six nations entre la France et l'Angleterre le 2 février prochain. Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, et Raphaël Ibañez, le manager général de l'équipe, ont fait le point à Hossegor ce mercredi 11 décembre. Leur objectif : travailler avec le XV de France après l'échec de la Coupe du Monde au Japon pour en faire une équipe plus solide et ambitieuse, gagner des titres, gagner des matchs, et monter sur le podium des nations de poids dans le rugby mondial. Il y a donc du travail.

Travail de sélection

Première étape à franchir pour le XV de France : le Tournoi des six nations. L'équipe et l'encadrement travaillent activement à la préparation du premier match contre l'Angleterre le 2 février, et au choix des 42 joueurs qui seront sélectionnés pour le préparer, dont la liste sera révélée le 8 janvier.

Pour l'heure, Fabien Galthié et Raphaël Ibañez, épaulés par le reste des membres de l'encadrement, comme Laurent Labit et Karim Ghezal, co-entraîneurs, font le tour des clubs du Top 14 et de quelques équipes de ProD2 pour échanger avec les internationaux pressentis pour intégrer l'équipe de France. Ils sont 90 à être suivis par l'équipe d'encadrement, et d'ici deux semaines, ils auront tous eu droit à un entretien individuel d'une demie-heure.

Choix d'un nouveau capitaine

Mais pour ce qui est du choix d'un nouveau capitaine, successeur de Guilhem Guirado, le staff n'est pas pressé, et se laisse le temps de faire son choix. Jefferson Poirot, joueur de l'Union Bordeaux Bègles, ou Charles Ollivon du Rugby club toulonnais ? La question reste en suspens. Un nom sera peut-être dévoilé en même temps que la liste des 42 joueurs retenus, le 8 janvier. L'équipe d'encadrement se laisse en tout cas jusqu'au 22 janvier dernier délai pour dévoiler l'heureux élu.

Renforcer l'"esprit bleu"

L'encadrement entend surtout travailler sur l'"identité" du XV de France. Pour son premier chantier en équipe de France, le dacquois Raphaël Ibañez, nouveau manager de l'équipe, entend renforcer ce qu'il appelle "l'esprit bleu", un sentiment d'appartenance à une équipe nationale, au-delà des clivages entre clubs. Et pour cela, il faut justement renforcer le travail avec ces mêmes clubs et leurs entraîneurs pour les intégrer dans le projet.

Et même si la prochaine Coupe du monde de 2023, qui aura lieu en France, apparaît comme un objectif à terme pour valider tout le travail qui aura été réalisé pendant 4 ans, l'encadrement préfère pour l'instant se focaliser sur le chemin à parcourir avec les Bleus jusque-là, explique Raphaël Ibañez :

"On pense surtout à notre finalité, redevenir une nation majeure du rugby mondial. Ça nous projette loin, jusqu'à l'échéance de 2023, qui sera sans aucun doute un moment fort du rugby français en. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Ce n'est pas une étape majeure dans notre progression, notre chemin. Le Tournoi des six nations reste notre focus principal".