Rugby Vannes : "Chapeau à eux !", dit Jules Le Bail, aujourd'hui à La Rochelle, sur ses anciens partenaires.

Jules Le bail, l'ancien demi de mêlée et capitaine du RC Vannes regarde aujourd'hui les matches du RCV à la télévision. Lui qui a connu de près la vie du club breton pendant 3 saisons, assure ne pas être étonné par les performances de ses anciens partenaires. La dernière à Béziers avec une victoire bonifiée 42 à 24. Un succès limpide : 6 essais, 6 transformations. Alors Jules Le Bail savoure : " _C'est vrai, ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. On les sent à l'aise dans leur plan de jeu. Tout le monde connait son rôle sur le terrain. Ils sont en confiance ça se voit. Ils prennent du plaisir et ils laissent une bonne impression quand on les regarde à la télé. C'est un Vannes différent de l'an dernier. Des joueurs comme Nick Abendanon (l'arrière vannetais arrivé cette saison de Clermont-Ferrand) apportent beaucoup. Lui, il doit donner de la confiance à ses partenaires_".

L'hommage aux entraineurs.

"Connaissant jean Noël Spitzer et le staff il n y a pas une équipe bis. Tout le monde est concerné dans le groupe. Il n y a pas une équipe A ou une équipe B. Ils ont leurs convictions ils s'entraînent dur et ils savent où ils vont. Donc ces performances ne m'étonnent pas", ajoute Jules Le Bail.

Sont ils capables d'aller au bout ?

L'objectif est d'être dans les 2 premiers et de recevoir au stade de La Rabine pour une demi-finale. "Il y a 2 ans on était allé à Brive. Cette année ce sera différent s'ils tiennent le choc et là tout peut se jouer. Maintenant la donne a changé : il manque le public comme partout ce qui peut expliquer les résultats à l'extérieur (Vannes compte 7 victoires à l'extérieur). Mais bon tout le monde est placé à la même enseigne et puis qui dit qu'ils n'auraient pas gagné à Oyonnax et Colomiers avec du public dans le stade. Ils tapent fort et ils font mal à l'adversaire. Ils jouent avec beaucoup d'options en utilisant la largeur du terrain. A Béziers ils sont certes privés de ballon mais ils défendent bien et utilisent parfaitement les ballons d'attaque en variant le jeu et en allant vite. C'est un groupe qui cherche la performance à l'image de l'essai à la 83 e minute à Béziers et qui permet d'empocher le point de bonus offensif. Chapeau à eux !"