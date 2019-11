Rugby : 1ere victoire à l'extérieur pour le Stade Montois 33 à 21

Mont-de-Marsan, France

Enfin ! Diront certains... Le Stade Montois Rugby qui avait du mal à s'esporter a enfin gagné un match à l'extérieur cette saison. Après la défaite à Angoulême, les Jaune et Noirs se devaient de remporter ce deuxième match consécutif à l'extérieur ce vendredi soir. Pour la 11e journée de ProD2 de rugby, les hommes de David Auradou se déplaçaient sur la pelouse du Stade Aurillacois. Les Montois s'imposent 33 à 21, en inscrivant notamment 3 essais.

Trois essais montois 1ere mi-temps

Les Montois ouvrent le score sur une pénalité après 3 minutes de jeu. Mais ils sont vite rattrapés par les Cantaliens qui bénéficient à leur tout d'une pénalité. Les Jaune et Noir défendent bien, mais ça n'empêche pas les Auvergnats et Adendorff de marquer le 1er essai de la rencontre et de le transformer. Après, un quart d'heure de jeu, Aurillac mène 10 à 3, puis 13 à 3 après une nouvelle pénalité.

Un peu plus de 20 minutes, les Montois se réveillent enfin. Une percée d'Adrien Séguret qui donne le ballon à Nacani Wakaya. Le 3/4 centre fidjien marque l'essai, transformé par Yoann Laousse-Azpiazu. Les Landais recollent au score 13-10. Cinq minutes plus tard, c'est le deuxième ligne Maselino Paulino qui marque entre les perches. Un essai magnifique, à la 28e, après une course de plus de 20 mètres. Un essai que transforme Yoann Laousse-Azpiazu. Les Montois repassent en tête 17-13.

Ils sont sanctionnés sur une mêlée, à la 35e minute. Le Stade Aurillacois recolle au score : 17-16. Mais, les Montois semblent avoir trouvé la faille des Auvergnats. Une faiblesse défensive en milieu de terrain. Mont-de-Marsan marque un 3e essai, et un doublé de Nacani Wakaya. A la mi-temps, le Stade Montois repart aux vestiaires en menant de 8 points : 24 - 16.

Les Montois restent devant en 2e mi-temps

de retour sur la pelouse du Stade Jean-Alric, les Montois sont rapidement réduits à 14 après le carton jaune du pilier Jeronimo Negrotto. Une infériorité numérique dont profitent les Cantaliens qui inscrivent leur 2e essai à la 50e minute, mais ne parviennent pas à le transformer. Mont-de-Marsan mène toujours : 24 à 21.

Le groupe reformé, les Jaune et Noirs montrent notamment leurs qualités en mêlée. Ils inscrivent encore deux autres pénalités. Score final 33 à 21.