Rugby : 3 clubs Landais en finale de championnat de France : 3 défaites !

On espérait avoir au moins un club de rugby landais, champion de France mais on en aura aucun. Que ce soit Landes Océan, Castets-Linxe ou Habas, tous nos rugbymans landais amateurs ont perdu dans leur championnat respectif ce dimanche.

Département Landes, France

On peut presque l’appeler un "grand chelem de la loose" pour les rugbymans amateurs landais ce dimanche. Nos trois clubs de rugby landais, Landes Océan en première série, Habas en promotion d'honneur et Castets-Linxe, en deuxième série ont perdu en finale de championnat de France et, parfois, avec des retournements de situations terribles.

Les rugbymans d'Habas peuvent s'en mordre les crampons

Habas affrontait Montréjeau, en finale du championnat de France de promotion d'honneur, et ça se termine par une défaite des Landais 16-13 après les prolongations. Un match "très frustrant" d'après l'entraîneur d'Habas, Pascal Laurreyte et surtout énormément de regrets car les joueurs landais menaient 13-10 en fin de match et ils se sont fait rattrapés sur le fil. Pour Pascal Laurreyte : "On savait que ça allait être dur physiquement si on allait en prolongations et on a souffert". Seul lot de consolation, la montée acquise en honneur pour la saison prochaine.

Une pénalité à une minute de la fin qui enlève le titre de champion de France à Landes Océan

C'est sans doute LE match le plus frustrant parmi les trois clubs de rugby landais. Landes Océan Rugby a perdu 25-23 contre Ouveillan Cuxac d'Aude. La rencontre s'est disputée à Samatan dans le Gers.

Une défaite qui s'est jouée dans les toutes dernières secondes du match. Jusque-là, les deux équipes se répondaient coup par coup et à cinq minutes de la fin, les rugbymans landais mènent au score avant de se faire crucifier sur une pénalité, à cause d'un plaquage haut, un peu contestée par son co-président Guy Villenave : "Malheureusement on a une sanction à la dernière minute. On pensait avoir fait le plus dur à la fin mais tout s'est envolé". Landes Océan peut aussi se consoler, il monte en promotion d'honneur l'an prochain.

Castets-Linxe a souffert

Les joueurs de Castets-Linxe ont perdu contre Vic-Bigorre 29-19, ça se jouait au Stade d'Hagetmau. Après un très mauvais début de match où les rugbymans Landais encaissent deux essais dans les 10 premières minutes, Castets-Linxe n'a jamais pu revenir au score. Le score était déjà de 21 à 7 au bout d'une demi-heure. Pour le président, Bernard Deslux, il faut voir "plus loin et se satisfaire de la montée", Castets-Linxe jouera en première série, la saison prochaine.