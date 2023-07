Rugby : 3 questions à Yannick Bru, nouveau manager de l'UBB

C'est déjà la reprise à l'UBB ! Ce mardi matin au stade Moga Yannick Bru a revêtu son nouveau maillot de manager pour présenter son effectif. Côté staff il arrive de Durban avec deux autres ex-entraineurs des Sharks, l'irlandais Noël McNamara (attaque) et le géorgien Akvsenti Giorgadze (avants). Côté joueurs on connaissait déjà depuis quelques semaines l'arrivée de Damien Penaud. L'ailier sera notamment accompagné au centre Ben Tapuai et le demi de mêlée Paul Abadie.

France Bleu Gironde : comment le président Laurent Marti vous a-t-il convaincu de signer pour 4 ans à l'UBB ?

Yannick Bru : Laurent a eu des influences toulousaines dans sa vie et moi aussi ! On ne se connaissait pas vraiment mais on s'est croisé à plusieurs reprises. Il m'a sollicité pour participer à l'aventure UBB. Moi de mon côté c'est l'expérience qui me manquait : entraîner une équipe capable de jouer un titre de TOP 14. C'est un club phare du championnat avec des ambitions.

Quelle style souhaitez-vous donner à cette équipe ?

J'ai un ADN toulousain et je pense que l'UBB doit être une équipe imprévisible résolument offensive tout en respectant les incontournables du rugby 2023 que sont la domination du territoire, la discipline et la conquête. On est dans un championnat qui est très dense. Je ne suis pas un rêveur mais on va essayer de développer un jeu tourné vers l'avant.

Vous récupérez un effectif composé d'un grand nombre de jeunes joueurs. Comment prendre en compte cette variable ?

C'est une chance. On a une vraie génération UBB en devenir. Ce sera notre travail de mettre ces joueurs-là en musique, de leur permettre d'exprimer leurs points forts. Je suis hyper enthousiaste à l'idée de travailler avec eux. C'est stimulant parce que je sais qu'on a beaucoup de talents dans cette équipe.