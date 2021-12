Rugby - 5 000 spectateurs max au Stadium, "une nouvelle claque" pour le directeur général du CAB Xavier Ric

Quelques jours après le report du derby Brive-Clermont, le CA Brive subit comme chaque club professionnel les annonces du Premier ministre Jean Castex. Désormais, il n'y aura pas plus de 5 000 personnes au Stadium jusqu'au 23 janvier prochain.

"On a pris une première claque le jour de Noël, et voilà la deuxième lundi soir". Xavier Ric, le directeur général du CA Brive n'y va pas par quatre chemins. Les annonces de Jean Castex, Premier ministre, n'ont pas été de bonnes nouvelles pour le dirigeant du club corrézien. Le chef du gouvernement a en effet indiqué que "les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur." Ce protocole est pour l'instant valable jusqu'au 23 janvier.

Abonnés et partenaires en priorité

Pour le CA Brive, qui recevra à deux reprises jusqu'au 23 janvier : un match contre Bordeaux-Bègles le 8 janvier pour le compte de la 15e journée de Top 14, et une rencontre contre la Section Paloise le week-end du 13-14-15 janvier pour la troisième journée de Challenge Cup. Les pertes sont pour l'instant inquantifiables, mais il y en aura, assure, dépité, Xavier Ric. "On avait commencé à ouvrir notre billetterie pour le match contre Bordeaux, donc il va falloir qu'on rembourse ceux qui ont pris des places grand public"

Car, comme l'an dernier, Brive devra prioriser ceux qui pourront rentrer au Stadium. Les abonnés et les partenaires seront les premiers. "On espère pouvoir les faire tous rentrer" au stade pour le match contre Bordeaux signale le directeur général du CAB. "J'en profite pour remercier nos équipes qui ont dû réagir en plein repas de Noël samedi et qui sont encore mobilisés pour organiser la réception de Bordeaux" souligne, solidaire, Xavier Ric.

"Si on joue rapidement le derby, ce serait catastrophique"

Autre crainte : celle d'un derby qui se rejoue rapidement. Cela ne serait possible uniquement en cas de report d'une journée, comme celle prévue à Edinbourg en Challenge Cup le 21 janvier, dans une zone du monde largement touché par le coronavirus. "Si on devait jouer le derby rapidement, ce serait catastrophique" souligne Xavier Ric, "car on devrait rembourser tous ceux qui ont pris des places et nous n'aurions pas tous nos supporters derrière nous". Pour l'instant, aucune date ni report n'est d'actualité. Le club attend pendant ce temps le décret pour agir avec les hospitalités, ces billets premium incluant d'autres services que le traditionnel billet pour voir le match.

Une mauvaise nouvelle mais des aides de l'Etat ?

La Ligue Nationale de Rugby, réunie en comité directeur ce mercredi soir, devrait discuter de ces annonces. Ce mardi, elle a déjà fait part de ses craintes, expliquant que "cette nouvelle mesure, couplée aux restrictions sur la vente de boissons et d’aliments dans les stades, va avoir des répercussions économiques lourdes", par la voix de son directeur Emmanuel Eschalier.

"Ce sont des mauvaises nouvelles" explique Jean-François Brocard, maître de conférence en économie au Centre de Droit et d'Economie du Sport. "mais je pense qu'il y a de grandes chances que les clubs soient aidés dans l'avenir, par un fonds de solidarité et compensations de billetterie". Au total, pour le CAB, derby mis à part, ce sont quand même 4 000 places en moins en moyenne. S'il est optimiste, Jean-François Brocard note néanmoins que ces situations (huis-clos, jauges) peuvent être dangereuses. "Les clubs n'arrivent pas à retourner à une normalité, et des partenaires peuvent commencer à se dire qu'ils peuvent vivre sans le rugby pro".

En attendant, il y a un souci de moins sur la table de Xavier Ric et Simon Gilham : le pass vaccinal, obligatoire dès le 15 janvier pour tous les sportifs. "Ils sont tous vaccinés" assure Xavier Ric, le directeur général.