Rugby - 6 cas positifs au CA Brive, le match contre l'ASM Clermont compromis

L'annonce a été confirmée par le club corrézien ce soir. Six cas positifs au coronavirus ont été détectés cette semaine lors des tests hebdomadaires. En conséquence, la Ligue Nationale de Rugby devrait reporter la rencontre ce vendredi dans une communication officielle.

C'est un véritable coup de massue qui est tombé au stade Amédée Domenech ce jeudi. Six joueurs du CA Brive ont été testés positifs à la Covid-19 cette semaine, lors des tests effectués chaque semaine au sein du groupe pro.

Dans le communiqué du club briviste, le CAB indique que les joueurs positifs ont été isolés. Les entraînements ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. "Ils ne reprendront pas petits groupes en fonction des prochains tests réalisés".

Le match contre l'ASM annulé dans les prochaines heures

Si, pour l'instant, la Ligue Nationale de Rugby n'a pas encore communiqué, il est plus que probable qu'elle décide l'annulation du match prévu ce samedi au Michelin entre Brive et Clermont. Cette décision va intervenir d'ici la journée de vendredi.

Décidemment, cette 21ème journée de Top 14 est complètement décimée. Plus tôt dans la journée, l'autre derby entre le Stade Français et le Racing 92 avait été reporté pour cause de cas positifs au sein de l'effectif bordelais, que le Racing a affronté en Coupe d'Europe le week-end dernier.

Cela marque un coup d'arrêt à la saison de Brive, qui pour l'instant, n'avait déclaré aucun cas positif dans son effectif depuis le début de la saison.