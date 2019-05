Rugby à 7 : William Donnart l'entraîneur Castrais est actuellement consultant du Pays de Galles au tournoi de Paris

Le tournoi international de Paris bat son plein tout ce weekend au stade Jean-Bouin qui se situe à cent mètres de Parc des Princes et pas très loin non plus de Rolland-Garros. Les 15 meilleures équipes Mondiales du rugby à sept dont la France sont présentes.

Châteauroux, France

Le tournoi international de Paris réuni les quinze meilleures nations du Monde de l'ovalie à 7 dont l'équipe de France. Le stade Jean-Bouin accueille la dixième et dernière journée de ces championnats du Monde. Et parmi les membres de l'organisation, William Donnart l'entraîneur de La Châtre rugby (Fédéral 3) est également consultant des Pays-de-Galles ! Comment l'entraîneur de la Châtre se retrouve avec l'élite Mondiale du rugby à 7 ? C'est avant tout la passion pour ce sport : "En fait, je travaille sous deux angles. A la fois sur la partie organisationnelle du tournoi sur l'accompagnement de l'équipe. J'ai également la chance d'intervenir sur les séances de rugby à 7. Je m'occupe de la partie technique individuelle. C'est franchement un réel plaisir de travailler avec cette sélection Galloise. Alors pourquoi pas l'équipe de France un jour ? J'espère avoir la chance de représenter un jour mon pays. Pour l'instant, l'équipe de France à un staff qui est en place et qui fonctionne très bien. La preuve, les tricolores du rugby à 7 sont dans le Top 8 Mondial." Le rugby en France c'est avant tout le Top 14 l'élite Française du rugby à XV. C'est un championnat qui attire quelques fois des stars Mondiales.

William Donnart " Le dernier London Seven a réuni 60 000 passionnés le deuxième jour ! "

Alors certes ce n'est pas le cas du rugby à 7. Mais force est de constater qu'il se développe malgré tout à vitesse grand V. William Donnart qui a travaillé il y a quelques années pour des grands tournoi Mondiaux et Européens, a pu le constater :" Il y a eu récemment le London Seven qui a réuni le samedi 25 et le dimanche 26 Mai 2019 plus de 60 000 spectateurs lors de la deuxième journée ! Ce championnat du Monde qui s'achève fin mai à Paris est passé dans des endroits marrants comme Singapour ou encore Las Végas ce sont des villes ou les équipes de rugby n'ont pas l'habitude de s'y rendre. Et puis il faut louer les qualités athlétiques des joueurs et donc le côté spectaculaire de ce rugby à 7. Et autre particularité outre ce côté spectaculaire, vous arrivez au stade à neuf heures et le dernier match est à vingt et une heure." William Donnart l'entraîneur du Quinze de la Châtre sera de retour dans l'Indre très prochainement pour la reprise de l'équipe première. Cet ancien joueur de Béziers en TOP 14 est un véritable amoureux du ballon ovale aussi bien à quinze qu'à sept joueurs. Une chose est sûre, William est dans son élément. Il espère à l'avenir pourquoi pas intégrer cette fois-ci définitivement le staff d'une nation de rugby à 7 ou pourquoi pas à quinze pour y apporter toute son expertise et surtout toute sa motivation son envie de bien faire avec toujours en tête cette notion de progresser dans son sport.