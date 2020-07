Rugby : "On a des fourmis dans les jambes" confient les joueurs du VRDR à la reprise de l'entraînement

Les joueurs de rugby de Valence Romans ont repris l'entraînement presque comme avant. Ils préparent la saison à venir de Pro D2, après avoir été "sauvés" de la relégation à cause de la fin prématurée du championnat pour cause de Covid-19. Une seconde chance qu'ils n'ont pas l'intention de gâcher.

Le recrutement est terminé, maintenant place à l'entraînement. Les rugbymen du VRDR sont en pleine préparation de la saison à venir. A cause du Covid-19 et de la fin prématurée du championnat, le club a pu se maintenir en Pro D2. Une chance qu'il ne faut pas laisser passer selon les dirigeants et le staff des Damiers. En tout, 10 joueurs ont été recrutés dont les derniers sont arrivés à Romans-sur-Isère ces jours-ci. L'entraînement a donc véritablement commencé, après 4 semaines de remise en forme.

Des joueurs impatients de commencer la saison

"Vivement que la saison commence !", lâche Enzo Sanga, demi de mêlée arrivé de Montpellier. "On avait tous les ballons et les crampons dans les sacs, on avait hâte de refouler les terrains. C'est chose faite, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Ça sera une belle saison." L'objectif ? "Ben c'est de se maintenir" enchaîne comme une évidence Dug Codjo, ancien ailier d'Oyonnax qui a lui aussi rejoint cette saison. "Et du peu que j'ai vu, il y a de quoi faire."

Lucas Mensa, Segundo Tuculet, Dug Codjo et Enzo Sanga, qui rejoignent l'effectif cette saison. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Réapprendre à se faire mal

Mais avant, il y a beaucoup de travail à faire tempère Johann Autier, le manager du VRDR. "C'est vrai que le confinement a eu des conséquences sur les organismes. On a des joueurs qui étaient desentraînés, il faut réapprendre à se faire mal." Depuis quatre semaines, l'accent a donc été mis sur la remise en forme, avant que les joueurs puissent de nouveau s'entraîner presque comme avant.

"On a aussi deux matchs amicaux à préparer, ça va permettre de se tester et surtout de rejouer au rugby", explique Johann Autier. "Il nous reste un mois, et je pense que c'est nécessaire pour préparer l'équipe et les organismes." Les rugbymen de Valence Romans affronteront d'abord Aix-en-Provence à Avignon le 14 août, avant de recevoir Grenoble au stade Pompidou de Valence le 21 août.

De nouveaux bâtiments au stade Porchier

En tout cas, les Damiers disposent de toutes nouvelles infrastructures pour s'entraîner au stade Porchier. Une salle vidéo de 60 m², des bureaux médicaux et surtout une salle de musculation de 250 m². Le montant total des travaux s'élève à 1,8 million d'euros, dont une grande partie financée par la Ville de Romans, le Département et la Région.