Rugby : à la veille du match décisif Soyaux-Angoulême-VRDR, les encouragements d'anciens damiers en vidéo

"On est à 100% damiers", " je vous souhaite de tout cœur de gagner ce match" ou "soyez fort, on compte sur vous" : les soutiens continuent d'affluer pour soutenir le VRDR qui affronte ce dimanche à 15h00 les charentais de Soyaux-Angoulême en match retour de la demi-finale de championnat national. En cas de victoire, le VRDR poursuivra sa route vers la PRO D2 mais si le club drômois perd sur les terres angoumoisines l'aventure s'arrête pour cette année. Dimanche dernier en match aller à domicile, le VRDR s'était incliné 13-20 contre les charentais. Alors pas question de perdre ce dimanche et d'anciens joueurs du VRDR ont tenus à soutenir leurs copains en vidéo.

