Rugby : à quoi ressemblerait cette "Pro D3" proposée par Bernard Laporte ?

Bernard Laporte reste sur sa position : il veut une Pro D2 à 18 clubs et donc la promotion de deux équipes de Fédérale 1, dont Albi.

La FFR "ne renonce pas", Albi garde espoir

Le Président de la FFR, Bernard Laporte, a provoqué ce dimanche une réunion en urgence du Comité d’Orientations Stratégiques du Rugby Français. Avant de communiquer sur la décision de ne pas passer à une Pro D2 à 18 clubs :

« La FFR regrette profondément ce refus. Il ne reflète pas la solidarité que le Rugby devrait exprimer en de telles circonstances. C’est une erreur, car il provoque une césure entre les professionnels, et les amateurs qui aspirent à le devenir. Notre Bureau ne renonce pas pour autant, à la montée de ces 2 clubs en PROD2. Nous pensons qu’elle est légitime et souhaitable. Cette passerelle organique encourage chaque année, nos dirigeants de clubs et leurs élus locaux, à continuer à investir dans le secteur amateur, créant une synergie nécessaire entre ces deux mondes, qui n’en forment qu’un."

La FFR ne lâche donc pas le morceau malgré le refus catégorique des présidents de clubs de Pro D2.

Une troisième division nationale à 12 clubs ?

Mais face à la difficulté, Bernard Laporte propose une autre solution : la création d'une "Pro D3" à 12 clubs : "Après avoir appelé ce week-end, tous les Présidents de Clubs de Fédérale1, pour les informer de ce statut quo et afin d’agir dans l’intérêt supérieur de notre Sport, j’ai demandé à la LNR de travailler à une alternative qui serait la création d’un Championnat National à 12 Clubs. Ce projet devra se bâtir au cours du mois de mai, avec les services de la FFR, et tenir compte de tous les besoins des clubs qui seront sélectionnés sur leur niveau sportif."

Le comité directeur prendra une décision finale au mois de juin sur l'avenir des championnats. Et sur cette fameuse troisième division nationale. Avec quels clubs, quelles perspectives de montée ? Tout cela reste à définir. Sachant que depuis plusieurs années de nombreux clubs jouant les premiers rôles en Fédérale 1 ne peuvent accéder au monde professionnel pour raisons financières.

Parmi les clubs les plus solides en Fédérale 1, on retrouve Albi, Massy, Bourg-en-Bresse, Blagnac ou encore Dax. Mais la crise du coronavirus ne permet pas à tous ces clubs de se projeter si facilement. A Blagnac, le président Benoit Trey nous confiait par exemple qu'il tablerait la saison prochaine sur une baisse de budget de 30% et d'une sollicitation beaucoup plus importante des jeunes du centre de formation.