Rugby à XIII : début de saison compliqué pour le Toulouse Olympique (24-16)

Toulouse, France

Début de saison compliqué pour l'équipe de rugby à XIII du Toulouse Olympique. Elle s'incline sur la pelouse des anglais du Leigh Centurions dans le cadre de son premier match de la saison dans la compétition anglaise du Championship. Score final 24 à 16.

"On va tous se remettre en question"

"On a eu en face une équipe qui a joué juste. Nous, on a fait quelques fautes qui nous coûtent cher" concède le demi d'ouverture Stanislas Robin. Il espère que cette défaite va permettre de mieux avancer pour la suite de la saison. "Je pense qu'on va tous se remettre en question, bien travailler cette semaine et repartir à fond pour la semaine prochaine."

Surtout que le Toulouse Olympique vise la montée en Super League, le graal du championnat. L'année dernière le club toulousain avait fini 3e au classement, 5e il y a deux ans.

Le TO s'incline pour la première journée de championnat.#TOgether 🔵⚪️ pic.twitter.com/dA70cfIPAn — Toulouse Olympique (@TOXIII) February 3, 2019

"On a l'équipe pour, assure l’entraîneur Sylvain Houlès. On a le recrutement pour. Il faut trouver le bon équilibre et bien sûr il faut y croire." Mais il le sait tout comme ses joueurs, la saison va être rude. Le niveau est élevé. "Surtout que maintenant, les équipes commencent à bien connaître notre jeu, analyse Stanislas Robin. Il va falloir qu'on soit sérieux chez nous et encore plus à l'extérieur."

Et prochain match samedi prochain à 15h30, le Toulouse Olympique reçoit les Widnes Vikings.