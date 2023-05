Rugby à XIII : la France renonce à l'organisation de la coupe du monde 2025

C'est un nouveau coup dur voire un gros couac pour le rugby à XIII. Depuis plus d'un an, les efforts étaient faits pour organiser la coupe du monde en 2025 sur le territoire français. Ce lundi, le Conseil d’Administration du Comité d’Organisation France 2025 s'est réuni et a renoncé à organiser cette compétition.

Par le biais d'un communiqué , il est expliqué que la "sécurisation d'un risque de déficit n'a pas pu être apporté".

C'est un énorme coup dur pour le rugby à XIII et sa fédération qui précise que "le Comité d'Organisation est indépendant de la Fédération". Le président de la FFR XIII Luc Lacoste "prend acte de la décision prise par le Conseil d'Administration du Comité d'Organisation France 2025".

Des raisons économiques entraînent l'annulation de cette coupe du monde en France, il avait déjà été compliqué de trouver des villes susceptibles d'accueillir les matchs. Avignon, notamment, avait renoncé à accueillir des matchs, là aussi pour raisons financières.