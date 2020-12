Rugby à XIII : le Toulouse Olympique XIII ne rejoindra pas (de suite) la Super League

Déception pour le TO XIII, qui ne rejoindra pas le Super League tout de suite. Après le forfait de Toronto, une place était à prendre. Malgré un dossier solide, les Anglais de Leigh ont été préférés. Toulouse va donc devoir batailler en Championship pour obtenir son billet à l'issue de la saison.

Une première candidature en 2008

Le TO XIII, comme en 2008, espérait rejoindre l'élite du XIII où figurent également les Dragons Catalans. Le dossier était solide, surtout depuis que le club profite des installations d'Ernest-Wallon mais ça n'a pas suffi. Il faudra aller chercher cette accession sur le terrain désormais.

"Tout d’abord, je tiens à féliciter Leigh et à leur souhaiter tout le meilleur pour la saison à venir. De notre côté, bien entendu, nous sommes déçus par cette décision mais nous nous étions préparés à toutes les éventualités. La constitution de notre dossier a permis de confirmer que nous sommes prêts à tous les niveaux. Maintenant, notre objectif reste inchangé et nous devons gagner notre accession à la Super League sur le terrain en 2021. C’était le plan initial et notre équipe est bâtie pour. Plus que jamais nous serons TOgether" explique Bernard Sarrazain président du TO sur le site du club.