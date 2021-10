Rugby à XIII : le Toulouse Olympique tout près de son rêve

Un moment historique pour le TO XIII ce samedi. Les Toulousains, qui ont dominé la saison régulière de la deuxième division (Championship) de rugby à XIII, dispute ce samedi (16h15) leur demi-finale à Ernest-Wallon. Avec l'objectif de rejoindre la Super League, où évoluent également les Dragons Catalans, intégrés en 2006. Jamais un club français n'est monté sportivement dans l'élite du rugby à XIII.

Sylvain Houles : "Le vivre à fond"

Les Toulousains n'ont pas joué un match à domicile (tous les adversaires sont Anglais) et pourtant ils ont dominé la saison. Que des victoires et pas moins de 121 essais inscrits. "Il faut finir le job. On est prêts et tous motivés pour monter. C'est de l'excitation de pouvoir jouer enfin à domicile, devant la famille et les amis", explique Anthony Marion, au club depuis sept ans.

Éliminés à ce stade il y a trois saisons, les Toulousains sont cette fois favoris pour aller en finale : "On se dit les choses, on ne peut pas ignorer qu'il y aura du stress et de la pression. Mais en même temps, on est là où on voulait être. On s'est focalisés sur les choses où on est bons. On est à deux matches de faire quelque chose d'unique. Ce samedi, ça va être magique. Il faut le vivre à fond", avance le coach Sylvain Houlès.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le club s'est bien structuré

Le TO XIII, emmené par son président Bernard Sarrazin, évolue désormais au quotidien dans l'enceinte d'Ernest-Wallon. Propre boutique, propre vestiaire, le TO XIII est chez lui à Wallon. Et peut même travailler parfois avec le Stade Toulousain : "On a eu des séances en commun. Surtout avec leurs trois-quarts. On fait les deux, à 15 et à 13. On a une philosophie sur le déplacement donc ça correspond bien au Stade Toulousain. C'est toujours riche et intéressant d'échanger avec eux."