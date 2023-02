Rugby à XIII : les Dragons son prêts pour la reprise !

Dernière ligne droite pour les Dragons avant le premier match de la saison ! Nos rugbymen joueront à Wakefield, ce vendredi 17 février, à 20h30, pour leur 18e saison en Super League, après une longue interruption de 5 mois à cause de la Coupe du Monde de rugby à XIII cet automne.

À quelques jours du match, on a demandé à Thomas Bosc, le coach adjoint, dans quel état d'esprit se trouvai l'équipe : "Il nous tarde d'y être ! L'intersaison a été longue et dure, comme chaque année. Maintenant, place au match : on sent que les joueurs ont envie d'y être, et nous, le staff, aussi", raconte Thomas Bosc.

Les joueurs ont travaillé pour la reprise : "On a fait la préparation qu'il fallait, là on va travailler spécifiquement sur Wakefield. Ils ont fait beaucoup de matches amicaux où on a pu étudier comment ils évoluaient cette année. Ils ont des nouvelles recrues qui apportent un plus à cette équipe-là. Et puis, lors des fins de préparations, tout le monde est content ! Maintenant, place aux chose sérieuses."

Quatre Dragons seront forfaits, pour le début de saison : Sam Tomkins Fouad Yaha, Mike Mcmeeken, et Tyron May.