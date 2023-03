RUGBY à XIII - Vivez le match Dragons Catalans - Hull KR

Adam Keighran et les Dragons Catalans visent la passe de 5 en Super League

Les Dragons Catalans visent la passe de 5 ! Une semaine après l'exploit à Wigan et après les succès à Wakefield et contre Leigh et Hull FC, les Dracs accueillent Hull KR pour conserver leur invincibilité.

Vivez le match dès 17h45 sur France Bleu Roussillon avec les commentaires de Bruno Onteniente et de notre consultant du jour : Fouad Yaha. L'ailier des Dragons Catalans, recordman des essais marqués pour le club, apportera son analyse durant cette rencontre.

