A l'issue d'une nouvelle réunion ce jeudi midi, la Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de Rugby ont trouvé un accord concernant la mise à disposition des internationaux et le nombre de matches à disputer pour le XV de France cet automne.

Rugby : accord LNR/FFR trouvé, le XV de France jouera six matches cet automne

La Ligue et la Fédération ont fini par trouver un accord.

Six matches, un groupe de 31 joueurs

Les six matches de l'équipe de France sont maintenus mais chaque joueur ne pourra pas être inscrit sur plus de trois feuilles de match et l'équipe nationale tournera au maximum avec un groupe de 31 joueurs. Le sélectionneur Fabien Galthié en voulait lui 42.

Les deux camps ont donc fait des compromis puisque clubs et LNR souhaitaient au départ disputer seulement cinq matches.

Rendez-vous dimanche à Marcoussis

Les Bleus ont rendez-vous dimanche à Marcoussis à l'issue de la cinquième journée du Top 14. Le XV de France affrontera le Pays de Galles samedi 24 octobre avant de recevoir l'Irlande (match reporté du Tournoi des Six Nations 2020). Ensuite il faudra disputer quatre rencontres dans le cadre de l'Autumn Nations Cup avec comme adversaires les Fidji, l'Ecosse, l'Italie et un dernier adversaire à déterminer pour un match de classement.