Rugby : Adam Ashley-Cooper (UBB) : "Déçu par mes performances"

Arrivé il y a deux ans en Gironde, l'ailier australien Adam Ashley-Cooper est bien conscient que les performances individuelles et collectives bordelaises sont insuffisantes depuis décembre. Mais, pour lui, il n'y a aucune raison de s'affoler, avant de se déplacer à Montpellier ce vendredi.

L'UBB traverse une période difficile, comment-vous sentez-vous en ce moment ?

Il y a beaucoup de déception, étant donné que nous avons perdu les deux derniers matchs (en fait les trois derniers NDLR). C'était très difficile après la défaite à Chaban-Delmas contre Pau. Nos avions l'impression, non seulement de nous être laissés tomber entre nous, mais surtout d'avoir laissé tomber nos supporters. Alors qu'ils sont très importants pour nous, et que nous voulons jouer notre meilleur rugby devant eux. Puis, nous avons été à Lyon après Noël, avec une préparation raccourcie, avec l'ambition de s'y imposer. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi.

Nous avions bien commencé, et maintenant nous sommes dans une période plus difficile. C'est un bon test pour notre caractère, individuellement et collectivement. Les deux prochains mois seront une bonne indication sur notre capacité à réagir.

Justement, comment réagir face à cette accumulation de défaites ?

Le plus important est de ne pas paniquer. Nous n'avons disputé que la moitié de la saison, nous avons beaucoup de matchs devant nous. Il est donc important de rester positif et de ne pas se focaliser sur le classement. Tout le monde parle des six premières places, mais c'est dans cinq mois qu'il faudra être dans le top 6. L'important aujourd'hui, c'est de se concentrer sur ce que l'on fait tous les jours à l'entraînement et sur ce que nous allons faire contre Montpellier ce vendredi. Nous avons besoin de nous concentrer sur nous-mêmes, de jouer un rugby qui correspond à l'UBB. Un beau rugby, un rugby offensif. Et si nous faisons comme ça, les résultats viendront d'eux-mêmes.

Nous faisons trop d'erreur sur des détails

Raphaël Ibanez nous disait que l'équipe fait tout exactement comme avant, mais juste un peu moins bien...

C'est vrai. Nous faisons trop d'erreurs sur des détails. De petites erreurs dans des moments importants peuvent avoir une grosse influence sur le résultat du match. Et, une fois, que nous aurons compris cela, que nous serons plus réguliers dans nos performances, les victoires suivront.

Les supporters espèrent de meilleurs performances de votre part...



Je l'espère aussi. Je veux être a mon meilleur niveau tous les week-ends. Mais au rugby, il est possible d'être bon uniquement si les autres autour sont bons. Et en ce moment, tout le monde fait des performances décevantes. Chaque week-end, il y a 15 joueurs, il ne faut pas attendre des miracles de la part d'une seule individualité. Je suis donc déçu de mes performances en ce moment, comme tous les autres joueurs sont déçus des leurs.

La saison prochaine ? Je n'y pense pas encore

C'est votre seconde saison dans le championnat de France. Quel regard portez-vous sur le Top 14 et la vie ici ?

J'adore y jouer, c'est un championnat très motivant. C'est une compétition rude, difficile. Chaque semaine, les matchs sont accrochés. C'est le rugby... Vous ne pouvez gagner toutes les semaines, mais vous devez répondre dans des moments comme celui-ci. Mon expérience en France est vraiment complète, le rugby est différent de l'Australie. Pas meilleur, pas pire, juste différent. Cela me fait grandir en tant que rugbyman et en tant qu'être humain. Et je suis reconnaissant à la France pour cela.

Vous arrivez en fin de contrat à l'issue de la saison. Comment envisagez-vous votre avenir. A Bordeaux ou ailleurs ?

Pour l'instant, mon unique objectif est de revenir en forme et contribuer aux succès de l'UBB. Je veux bien jouer pour cette équipe. Donc, je ne pense pas encore à la saison prochaine, c'est trop loin. Je suis juste concentré sur le match à Montpellier.