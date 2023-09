Rugby - Adriaan Ludick, deuxième ligne namibien de l'USAL : "Un honneur d'affronter la France"

Pour ce troisième match de la coupe du monde de rugby ce jeudi, la France, troisième nation mondiale, se confronte à la Namibie, 21e nation du rugby. Un match à priori déséquilibré auquel vont participer plusieurs joueurs qui connaissent bien le Limousin : si on pense bien entendu à Damian Penaud, dont le parcours à Brive n'a pas laissé indifférent , il y a côté namibien un homme qui s'apprête à participer à ce match historique.

Il s'appelle Adriaan Ludick. Le joueur a démarré sa carrière dans une franchise sud-africaine, pays voisin de sa patrie de naissance, avant de rejoindre Limoges en 2021. "C'est ma troisième saison à Limoges, qui m'a donné cette opportunité. Mon rugby a énormément évolué là-bas" explique le jeune joueur de 25 ans. "On a beaucoup appris en passant de la Fédérale 1 à la Nationale 2. L'an dernier, on a pas pu se qualifier, même si avec l'équipe qu'on avait, on aurait pu avoir l'opportunité d'être dans le Top 6" complète le joueur "rouge et bleu".

Le match contre l'Italie, des sensations "incroyables"

Si au départ, le joueur était dans une liste élargie, il a bien été sélectionné par son coach Alister Coetzee. Après une préparation, il a joué son premier match de coupe du monde contre l'Italie. "C'était incroyable" se souvient le massif deuxième ligne (2m, 128 kg), "c'est un grand honneur de représenter mon pays, La Namibie a une place spéciale dans mon coeur, c'est là où je suis né"

Malgré la défaite 52 à 8, le joueur limougeaud est titulaire pour affronter l'équipe de France ce jeudi soir. "C'est un gros match test pour nous. Je pense qu'on s'est bien préparé, donc on va donner notre meilleur et trouver du positif sur ce match". Après cette rencontre, il restera un dernier match contre la Namibie pour Adriaan Ludick, avant de retrouver ses coéquipiers à Limoges. Le joueur suit particulièrement l'USAL de loin : "On a trois défaites, ce n'est pas ce qu'on voulait, mais je pense qu'on pourra obtenir une victoire dans le prochain bloc."

En attendant, le namibien sera supporté par son ancien entraîneur à Limoges Adrien Buononato. "Il doit répondre sur son vis-à-vis direct, soutenir la comparaison avec la deuxième ligne française, et quand des joueurs sont dans sa zone, qu'il domine ses collisions. S'il fait ça, il aura réussi son match" souligne le technicien, désormais entraîneur de Cognac.